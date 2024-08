L’estremo difensore svizzero non vuole saperne di cedere il posto al nuovo acquisto neanche nella prossima stagione.

La situazione tra i pali dell’Inter si mostra particolarmente interessante. Al centro delle discussioni troviamo Yann Sommer, portiere svizzero che illumina il campo con le sue prestazioni, il quale, nonostante la concorrenza e le voci di un possibile avvicendamento, dimostra un’incredibile determinazione nel voler mantenere la sua posizione all’interno della squadra.

Gerarchie ben definite

La conferma dell’allenatore Simone Inzaghi non lascia dubbi sulla gerarchia attuale tra i pali: Yann Sommer è il titolare indiscusso. Ciò non toglie, tuttavia, che ci sia spazio per Josep Martinez, acquisto recente dell’Inter che è destinato a ritagliarsi il suo ruolo all’interno della squadra nel corso della stagione.

Josep Martinez

La determinazione dello svizzero

Nonostante le chiare indicazioni sul suo ruolo di titolare per la stagione corrente, Sommer mostra una grinta e una determinazione che vanno oltre l’immediato. Il suo contratto, infatti, prevede la possibilità di un rinnovo annuale dopo la scadenza del 2025: secondo il Corriere dello Sport lo svizzero vuole convincere i nerazzurri ad esercitare questa opzione.

Scenari futuri

Nonostante l’ambizione e la tenacia di Sommer, il futuro presenta scenari interessanti con l’avvicendamento previsto la prossima estate con Martinez, per il quale l’Inter ha investito 15 milioni di euro bonus compresi, non briciole. Questo dettaglio non fa che confermare le intenzioni di lungo periodo del club. Tuttavia, conoscendo il carattere di Sommer, abituato a non arrendersi facilmente e a vendere cara la pelle, si può prevedere una competizione serrata per il posto da titolare.

