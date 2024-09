Il telecronista Riccardo Trevisani si dice sicuro che il capitano nerazzurro si riprenderà presto. Riccardo Trevisani a Cronache di Spogliatoio è tornato sul derby Inter-Milan terminato con la vittoria rossonera. “Le squadre che hanno messo più in difficoltà l’Inter sono quelle che la attaccano velocemente: se provi a fare una partita difensiva per bloccarla, non ci arrivi mai. Se l’Inter l’attacchi, la metti in difficoltà: se l’aspetti, ti vince la partita. Non quella del derby perché era clamorosamente sottotono”. La crisi del Toro “Sapete che faccio le pulci a tutti, ma per me domenica fa una partita che ci dice che arriverà a dicembre che avrà fatto 10 gol. Ho rivisto un giocatore che non ha trovato la porta e non in fiducia, ma ho visto una versione infinitamente migliore delle prime giornate in cui era un fantasma: ho visto un Lautaro molto positivo per il futuro. Ho visto malissimo […]

