Il centrocampista sardo, uscito malconcio dal derby di domenica, non è stato in grado di allenarsi oggi e quindi è stato sottoposto ad esami strumentali. Oggi l’Inter si è trovata a fare i conti con la notizia dell’infortunio di Nicolò Barella, elemento preziosissimo per il club nerazzurro. L’atleta sardo ha subito un contrattempo fisico che lo costringerà a una pausa dal campo, generando preoccupazioni sulle sue condizioni e sulle ripercussioni che la sua assenza potrebbe avere sulla squadra. Lo stop Durante il derby perso dall’Inter l’altro ieri, Nicolò Barella è stato sostituito al 74′ perché ha subìto un infortunio. Oggi è stato sottoposto ad esame strumentali: i controlli eseguiti presso l’Istituto Humanitas di Rozzano hanno evidenziato una distrazione al retto femorale della coscia destra. Questa tipologia di infortunio, comune tra gli atleti, richiede attenzione e cura per evitare complicazioni future. La data del rientro Secondo le comunicazioni ufficiali dell’Inter, le […]

