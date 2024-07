L’esterno canadese è rimasto vittima di un brutto infortunio che ne ritarderà ulteriormente l’inserimento in squadra.

La notizia che ha scosso gli ultimi giorni riguarda Tajon Buchanan, esterno canadese dell’Inter, il quale ha subito una grave frattura alla tibia durante un allenamento con la sua nazionale.

Il comunicato

La nazionale canadese ha rilasciato un comunicato ufficiale in merito all’accaduto, confermando l’infortunio alla gamba di Buchanan durante l’allenamento. Nella nota si legge che il giocatore è stato prontamente assistito e condotto in un ospedale locale per ricevere tutte le cure necessarie. La federazione ha inoltre promesso aggiornamenti futuri sulle condizioni di Buchanan e il percorso di recupero che dovrà affrontare. Purtroppo, si sottolinea come per Buchanan la Copa America con il Canada sia ormai conclusa a causa dell’infortunio.

Tajon Buchanan

I tempi di recupero

Il giocatore 25enne a seguito di questo infortunio è stato tempestivamente trasportato in ospedale per le necessarie valutazioni. Gli esami hanno purtroppo confermato la gravità dell’infortunio, rendendo necessaria un’operazione chirurgica che si è svolta oggi a Dallas; lo riporta Sky Sport. Si prevede che il laterale debba osservare un periodo di riposo e recupero di almeno 4 mesi prima di poter ritornare in campo.

Cosa farà l’Inter

I nerazzurri sono in attesa di capire quali sono le intenzioni di Dumfries (il titolare nel ruolo del canadese) per capire come muoversi sul mercato. L’infortunio di Buchanan è una tegola non da poco anche perché l’ex Club Brugge era nel pieno di un processo lungo di ambientamento che finora lo ha fatto giocare col contagocce: ora inevitabilmente il processo si allunga ulteriormente.

