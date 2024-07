Sono stati definite oggi le date di inizio e fine delle varie competizioni nazionali.

In attesa della definizione del calendario di tutte le giornate, la Lega Serie A ha annunciato gli orari standard e alcune modifiche speciali per il calendario della Serie A Enilive e della Coppa Italia Frecciarossa per la stagione 2024/2025.

La giornata tipo

Le partite il più delle volte si giocheranno agli stessi orari della stagione appena conclusasi, verranno infatti disputati incontri nei seguenti giorni e orari:

Il venerdì alle 20.45, con un match in anticipo.

Il sabato, una partita alle 15.00, un’altra alle 18.00 e una alle 20.45, tutte considerate anticipi.

La domenica vedrà partite alle 12.30, alle 15.00 con due incontri, alle 18.00 e alle 20.45, considerando gli ultimi due come posticipi.

Chiude la settimana il lunedì con un posticipo alle 20.45.

Inter Supercoppa

Eccezioni

Alcune modifiche sono previste per specifiche giornate che precedono impegni internazionali o infrasettimanali:

Non ci saranno posticipi al lunedì durante la 3a, 7a, 12a e 29a giornata, oltre che nella 9a giornata, anticipando partite prima delle competizioni FIFA e del turno infrasettimanale.

Il turno infrasettimanale verrà programmato tenendo conto delle esigenze sportive e mediatiche, assicurando un match in primo piano ogni giorno di gioco (martedì, mercoledì, giovedì).

Le date

La prima giornata di Serie A Enilive si svolgerà domenica 18 agosto 2024, seguita da anticipi e posticipi nei giorni attorno, mentre le ultime due giornate, la 37a e la 38a, avranno luogo il 18 e 25 maggio 2025, giocandosi tutte le partite contemporaneamente alle 15.00, con possibili adeguamenti per squadre partecipanti a finali europee.

SuperCoppa Italiana

Per la 19a giornata, il 5 gennaio 2025, si adotteranno orari particolari, influenzati anche dall’eventuale partecipazione di squadre alla SuperCoppa Italiana. I match rimandati per questa motivazione verranno recuperati prioritariamente a metà gennaio o in date alternative di febbraio.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG