I nerazzurri quasi sicuramente sostituiranno almeno numerico lo sfortunato esterno canadese che si è fatto male in allenamento.

L’Inter si ritrova ad affrontare un imprevisto ancora prima di cominciare la stagione: l’infortunio di Tajon Buchanan. I nerazzurri avevano intenzione di eseguire solo piccoli ritocchi alla rosa ma ora molto probabilmente Marotta e Ausilio saranno costretti a tornare sul mercato.

Le prime ipotesi

Alla luce di questa necessità, l’Inter sembra volgere lo sguardo ad un giocatore che in passato ha già vestito la maglia nerazzurra ma non solo. Tuttosport rivela come nel mirino del club ci siano Marcos Alonso e Layvin Kurzawa, entrambi attualmente svincolati e che quindi arriverebbero a parametro zero. La loro esperienza e la loro disponibilità finanziaria li rendono candidati ideali per un ingaggio lampo.

Tajon Trevor Buchanan

Ritorni di fiamma

Uno dei nomi che più sta catalizzando l’attenzione è però quello di Ivan Perisic. Il croato, che ha giocato gli ultimi 6 mesi all’Hajduk Spalato, pare essere più che disponibile a considerare un ritorno alle memorie nerazzurre. Già da mesi, Perisic ha inviato segnali alla dirigenza, mostrando un forte desiderio di tornare a vestire la maglia dell’Inter. La possibilità di rivedere Perisic in azione a San Siro riscalderebbe i cuori dei tifosi. Un’altra alternativa che prevede un ritorno è quella riguardante Mattia Zanotti: ex Primavera che Inzaghi ha fatto anche esordire in Prima Squadra, è un laterale che può giocare su entrambe le fasce e che ha disputato l’ultima stagione con gli svizzeri del San Gallo.

