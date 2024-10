L’ infortunio muscolare di Calha all’Olimpico si aggiunge alle situazioni ancora da valutare di Zielinski ed Asslani così che Inzaghi in mediana ha davvero gli uomini contati e nei prossimi due match.. Nel mondo dello sport, pochi momenti sono tanto critici quanto le vigiglie di incontri chiave per le squadre di calcio. Un’aura di suspense aleggia nell’aria, mentre allenatori e giocatori si interrogano su chi potrà scendere in campo e chi, invece, dovrà assistere dalla tribuna a causa di infortuni. Questa situazione è particolarmente palpabile all’Inter, dove Simone Inzaghi si trova a fronteggiare un vero e proprio rompicapo riguardante la sua linea mediana. Gli infortuni di Calhanoglu e Acerbi hanno lasciato il tecnico nerazzurro in cerca di soluzioni creative per i prossimi impegni di campionato e coppe, tra cui spiccano gli scontri con Young Boys e Juventus. Uno sguardo alla situazione In casa Inter il reparto mediano sembra aver subito […]

