Le condizioni fisiche di Calha e Mkhitaryan non sono ottimali da inizio stagione ed Asslani non ha mai convinto. La dirigenza nerazzurra ha già individuato un nome forte su cui puntare già a gennaio In un panorama calcistico sempre alla ricerca di nuovi talenti, l’Inter si muove con attenzione e strategia per rafforzare la squadra sia per questa stagione che in vista del futuro. La compagine nerazzurra, protagonista di un inizio di stagione intenso con l’obiettivo di mantenere il passo con le dirette concorrenti nella lotta per lo scudetto, ha messo gli occhi su un giovane promettente che sta facendo parlare di sé in Serie A tra le file dell’ Hellas Verona Uno sguardo al futuro La squadra guidata da Simone Inzaghi, tra impegni in campionato e sfide europee, ha dimostrato di avere una rosa competitiva, frutto di un mercato estivo mirato e di una gestione attenta dei propri talenti. […]

Leggi l’articolo completo Inter, le continue defezioni a centrocampo risvegliano il mercato. Piace il gioiellino del Verona per la mediana, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG