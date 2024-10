Col la pesantissima e decisiva rete dell’Olimpico il capitano nerazzurro ha appaiato Nyers in testa a questa speciale classifica a quota 133 reti. Con la ritrovata forma e cattiveria sotto porta Lautaro non si vuole certo fermare qui.. In un mondo del calcio dove le leggende si forgiano attraverso imprese memorabili e gol indimenticabili, Lautaro Martinez si è guadagnato un posto nella storia dell’Inter. Attraverso abilità, dedizione e un legame viscerale con il club, l’attaccante argentino ha scritto una pagina importante della vita nerazzurra, diventando il calciatore straniero con il maggior numero di gol segnati con questa maglia. Lautaro e la storia interista Recentemente, Lautaro ha raggiunto un traguardo significativo nella sua carriera all’Inter, eguagliando il record di Istvan Nyers con 133 reti segnate. Questo lo ha reso l’attaccante straniero più prolifero della gloriosa storia del club milanese. Un traguardo non da poco, che ribadisce il suo status di idolo […]

