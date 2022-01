Inter-Empoli probabili formazioni

Stasera alle 21 San Siro c’è Inter-Empoli, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La vincente affronterà ai quarti chi vince tra Roma e Lecce. 11 titolare zeppo di seconde linee per Simone Inzaghi che deve far riposare diversi elementi della squadra, mancherà anche lo squalificato Brozovic; meno cambi per Andreazzoli. Ecco le probabili formazioni secondo il Corriere dello Sport.

INTER (3-5-2): I. Radu; Skriniar, Ranocchia, Dimarco; Dumfries, Vidal, Gagliardini, Vecino, Darmian; J. Correa, L. Martinez. ALL.: S. Inzaghi.

A disposizione: Handanovic, Cordaz, D’Ambrosio, Kolarov, De Vrij, Bastoni, Perisic, Barella, Calhanoglu, Dzeko, Sanchez.

EMPOLI (4-3-1-2): Furlan; Stojanovic, Viti, S. Romagnoli, Fiamozzi; Asllani, Stulac, Bandinelli; Bajrami; Cutrone, L. Mancuso. ALL.: Andreazzoli.

A disposizione: Vicario, Ujkani, Ismajli, Tonelli, Marchizza, Rizza, Pezzola, Damiani, S. Ricci, Henderson, Zurkowski, Pinamonti.