Protagonista del podcast di Luca Ravenna Frog Talks, Marcus Thuram ha parlato dell’Inter rivelando curiosi aneddoti

Durante il podcast di Luca Ravenna, Marcus Thuram accompagna gli ascoltatori negli spogliatoi dell’Inter, raccontando alcuni aneddoti divertenti sull squadra.

ABBIGLIAMENTO- «Nell’Inter siamo tutti amici. Siamo un gruppo vero. Il meglio vestito è Darmian, c’è Calhanoglu anche mi piace il suo stile e Arnautovic quando vuole a volte. Il peggior vestito? Bastoni sembra che fa a posta ogni tanto, mette quello che vuole. Poi c’è Cuadrado che mette scarpe strane. Dico questi due, ma Basto se ne frega. Mi trovo bene con tutti, il primo è Dimarco che è incredibile. Poi Calhanoglu e Arnautovic. C’è il gruppo Bastoni-Dimarco, ma devo dire con tutti. Sono momenti indimenticabili».

CAMPIONATO E CHAMPIONS– «Passo velocemente ad altre cose e giocare ogni tre giorni aiuta. Perché passo subito dal campionato alla Champions League, non è come al Borussia Monchegladbach. Ti aiuta tanto giocare sempre, per non pensare alla partita e pensare subito alla prossima. Prima della partita col Napoli abbiamo fatto dei tiri, sette fuori e anche di tanto. Non riuscivo a segnare, però ho trovato la calma nello spogliatoio. Ho dimenticato e sono entrato subito in partita. Agli attaccanti capita. Per i difensori è più complicato, perché puoi fare una partita da 10 e se scivoli all’ultimo minuto e ti segnano la colpa è sua».

L'articolo Inter esaltata da Thuram: «Siamo un gruppo vero, ma con lui mi trovo proprio bene» proviene da Inter News 24.

