La Real Sociedad si prepara alla sfida di Champions League con l’Inter, in programma martedì 12 dicembre: un recupero importante

La Real Sociedad conta i giocatori a disposizione per l’imminente sfida in Champions League con l’Inter. Nonostante la netta vittoria per 3-0 col Villarreal, la lista degli infortuni si allunga.

L’ultimo a finire nella lista degli indisponibili è Brais Mendez, il quale sarà costretto a saltare il prossimo scontro coi nerazzurri a causa di un intervento chirurgico. La preoccupazione di Imanol Alguacil, però, non si esaurisce qui: anche le condizioni di Ander Barrenetxea, infortunatosi contro l’Osasuna, sono al centro delle sue attenzioni.

Ma c’è una nota positiva: il ritorno del capitano Mikel Oyarzabal, previsto con molta probabilità come titolare nella sfida contro l’Inter, fissata per martedì 12 dicembre.

