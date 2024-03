I nerazzurri perdono due pedine in vista dei prossimi incontri: in particolare lo stop dell’ex Bologna non sarà brevissimo.

L’Inter torna da Bologna con il morale alle stelle, 3 punti ed un distacco aumentato sulla seconda in classifica che a questo punto non è più la Juventus ma i cugini del Milan. I nerazzurri possono concentrarsi quindi sulla Champions League anche se Carlos Augusto e Marko Arnautovic si sono infortunati al Dall’Ara. I due si sono sottoposti agli esami di rito per capire meglio le loro condizioni.

Il comunicato

Dopo le visite l’Inter ha diramato questo comunicato ufficiale: “Marko Arnautovic e Carlos Augusto si sono sottoposti questa mattina a esami strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra per l’attaccante austriaco. Elongazione muscolare al soleo della gamba destra per l’esterno brasiliano. I due calciatori nerazzurri saranno rivalutati nei prossimi giorni”.

Carlos Augusto

I tempi di recupero

Entrambi non ci saranno contro l’Atletico Madrid mercoledì, dopo domani, anche se sabato si pensava che il brasiliano potesse farcela. Effettivamente per l’ex Monza non dovrebbe essere nulla di grave: secondo Sky Sport c’è qualche speranza di vederlo nella lista dei convocati per la gara casalinga contro il Napoli di domenica prossima, altrimenti se ne riparlerà dopo la sosta per gli incontri delle nazionali. Per l’austriaco i giorni di stop sono tra i 20 ed i 30 e quindi si spera di poterlo convocare per il match di Pasquetta contro l’Empoli.

