La lotta per il secondo posto non si limita solamente al valore sportivo: ecco quanto guadagnerà la squadra vice-campione

Se la corsa al primo posto è ormai saldamente nelle mani dell’Inter, per la seconda posizione è tutto aperto. Il pareggio della Juventus con l’Atalanta e il successo del Milan sull’Empoli è valso il sorpasso rossonero.

Come ci ricorda Calcio e Finanza, oltre alla qualificazione diretta alla Supercoppa Italiana, la differenza tra il secondo e terzo posto si aggira intorno ai 4 milioni di euro minimi fino ad un massimo di 8 in caso di vittoria in Supercoppa.

