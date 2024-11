I nerazzurri non possono rilassarsi neanche dopo il primato conquistato in Champions League: è già tempo di preparare la sfida ai viola. Nel mondo del calcio gli infortuni, in modo particolare, giocano un ruolo cruciale nello scacchiere tattico di una squadra. L’Inter si trova a fare i conti con questa realtà in seguito alla bella vittoria di ieri in Champions League contro il Lipsia. Gli aggiornamenti sugli infortuni provenienti da Sky Sport diventano quindi fondamentali per anticipare le mosse della squadra nerazzurra nei suoi prossimi impegni. L’ultimo stop Un nome su tutti balza agli occhi: Benjamin Pavard. Il difensore francese, dopo aver accusato un problema muscolare ai flessori durante la suddetta partita, è al centro delle preoccupazioni dei tifosi e dello staff tecnico dell’Inter. Inzaghi aveva ammesso di avere il timore che il suo problema fosse più grave di quello che n egli ultimi giorni ha riguardato Acerbi. I controlli […]

