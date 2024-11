I nerazzurri conquistano altri 3 punti ma questa volta il merito non è principalmente della verve degli attaccanti. Nella recente vittoria dell’Inter contro il Lipsia, un dettaglio non è passato inosservato agli occhi dei più attenti: la prestazione di Lautaro Martinez. Il Toro, infatti, ha mostrato un’evoluzione importante della sua mentalità, trovando comunque il modo di mettersi a disposizione della sua squadra; il Corriere dello Sport analizza questo “cambiamento” per così dire. Importanza di un capitano Si può essere decisivi anche senza segnare o fornire assist: la prova dell’argentino di ieri non è stata indimenticabile ma neanche da buttare. Tanto è vero che negli ultimi quindici minuti di gioco, quando cioè Inzaghi lo ha tolto dal campo, l’Inter ha mostrato di soffrire l’assenza di quel riferimento in attacco capace di guidare e ispirare i compagni. La tranquillità e la leadership che un capitano come Lautaro può infondere nella squadra sono […]

