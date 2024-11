Il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha fornito indizi chiari sul futuro a medio termine del club nerazzurro. Beppe Marotta ha parlato di Inter intervenendo in collegamento all’evento Sport Talk Industry tenutosi a Roma. “Oggi si parla tanto di sostenibilità, è normale che sia così perché nell’evoluzione del calcio si è passati da un mecenatismo che ha retto fino alle proprietà di Moratti e Berlusconi ai fondi stranieri”. “Ora la ricerca della sostenibilità è il primo obiettivo: bisogna valorizzare le risorse e contenere i costi, stiamo cercando di fare questo”. Aggiornamenti sullo stadio “Non ho seguito la vicenda stadio concretamente, se ne è occupato Antonello per tanti anni. Da presidente non posso tirarmi indietro, condivido le parole di Scaroni. Oggi lo stadio rappresenta aspetti importanti per valorizzare il senso di appartenenza di un club, è la casa di una società ed è un luogo di aggregazione. Il calcio è un fenomeno di […]

