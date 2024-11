Dopo trattative lunghe più di un anno e voci mai placate di una possibile cessione, pare proprio che si sia arrivati alla conclusione del caso riguardante il laterale. In mezzo alle emozioni che solo il calcio sa regalare, una notizia particolarmente attesa dai tifosi nerazzurri si sta materializzando in questi giorni: Denzel Dumfries, l’esterno di spinta dell’Inter, è vicinissimo al rinnovo del suo contratto con la squadra milanese. Un accordo che non solo rafforza il legame tra il giocatore olandese e l’Inter, ma segna anche un passo importante per le ambizioni future del club. Il rendimento Arrivato dal PSV Eindhoven, Dumfries ha rapidamente trovato il suo spazio in un’Inter orfana di Hakimi; l’olandese non è neanche lontanamente paragonabile a lui ma si è comunque fatto apprezzare diventando una risorsa preziosa nello schieramento tattico della squadra. Il suo contributo non si è limitato alle prestazioni atletiche; ha infatti incarnato quello spirito […]

Leggi l’articolo completo In via di definizione il caso Dumfries, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG