L’iraniano è ancora fermo alla rete segnata su rigore nel 4-0 casalingo alla Stella Rossa di ben due mesi fa. Anche ieri è apparso più a suo agio lontano dall’area pur continuando a non brillare. Nel calcio, talvolta, gli attaccanti attraversano periodi di secca che mettono alla prova la loro pazienza ed abilità nel tornare ai livelli a cui erano abituati. Questo è il caso di Mehdi Taremi, l’iraniano che, dopo il passaggio a parametro zero dal Porto all’Inter nella scorsa estate e con una reputazione da goleador, si trova ad affrontare una fase negativa all’inizio della sua carriera in nerazzurro. Il Taremi nerazzurro Mehdi Taremi, attaccante 32enne, sta vivendo un momento complicato della sua carriera. Conosciuto per la sua prolificità con il Porto, dove il suo curriculum parlava chiaro grazie ad una lunga lista di numeri importanti (ben 64 reti in 122 match), il suo approdo in nerazzurro sembrava […]

