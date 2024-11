L’Inter è in una situazione di classifica ottimale in Champions e tra dicembre e gennaio chiuderá il girone unico con gli ultimi tre match decisivi tra cui ben due trasferte. La scalata dell’Inter verso gli ottavi di Champions League si conferma una vera e propria cavalcata, ulteriormente rinvigorita dall’ultima vittoria ottenuta ieri contro il Lipsia. Il club nerazzurro, guidato da una determinazione senza pari, si posiziona ora in vetta alla classifica del girone unico, ambendo a superare la fase a gironi con risultati che parlano chiaro: la costanza è la chiave del successo. Negli ultimi tre match a disposizione l’Inter vuole chiudere i conti il più presto possibile anche per dedicarsi interamente al campionato in un periodo cruciale della stagione. Analizziamo più da vicino le prospettive del club milanese e le sfide che lo attendono. Un cammino costante Il cammino dell’Inter in Champions League rispecchia un percorso di crescita e […]

