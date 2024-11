Il tecnico del Lipsia Marco Rose ha analizzato quanto successo nella gara di ieri persa contro l’Inter. Marco Rose crede ancora di poter qualificarsi ai playoff nonostante i 0 punti in classifica; lo ha ammesso dalla pancia di San Siro in conferenza stampa. “Possiamo ancora fare nove punti nelle ultime partite e potrebbero bastare, però bisognerà vedere”. Tantissimi problemi di natura fisica “Sì, ma questa è la vita. Ho valori importanti, credo in Dio, nella famiglia e nei miei ragazzi. Abbiamo tanti problemi però considero la nostra situazione. Penso a Ouedraogo che si era appena ripreso e si è infortunato di nuovo… Abbiamo un giocatore in più in meno, scusate il gioco di parole. Gli ho detto però che recupereremo, sono ottimista”. Sui singoli “Ci sono situazioni dove non ho problemi. Vermeeren è un giocatore molto giovane che è cresciuto molto da noi, avete visto le qualità anche di Kampl […]

