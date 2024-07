Il numero 9 nerazzurro non è riuscito ancora ad incidere nel torneo per nazionali: i motivi sono diversi.

Marcus Thuram ha giocato 4 partite finora all’Europeo (era in panchina nell’ultima gara del girone) ma ha realizzato 0 goal ed altrettanti assist.

I motivi

L’interista non ha ancora lasciato il segno sebbene sia stato scelto ormai stabilmente come l’erede di Olivier Giroud. Secondo la Gazzetta dello Sport le sue prestazioni poco convincenti sono dovute anche all’equivoco riguardante la posizione in campo di Mbappé, che naviga tra un ruolo più centrale e quello sulla fascia sinistra. Nella prima gara infatti era proprio il nerazzurro a spostarsi spesso sulla fascia, come accadeva tra l’altro a Mönchengladbach. Le critiche stanno incominciando ad arrivare a lui ed a Deschamps; il fatto che nell’ultima gara il suo sostituto, Kolo Muani abbia generato l’autogol decisivo contro il Belgio non aiuta. C’è da dire che all’Inter gioca in attacco a due e non come unica punta come accade con la Francia.

Marcus Thuram

Le prossime mosse

La Francia arriva ai quarti di finale sospinta più da errori altrui che da meriti propri, ma questo non toglie che alcuni giocatori dovranno farsi carico delle aspettative. Tra questi, Thuram ha sia l’opportunità di dimostrare il proprio valore contro il Portogallo. Sebbene la pressione sia alta e le critiche non mancano, soprattutto in merito alla sua precisione sotto porta, l’attaccante ha già dimostrato nel campionato italiano di poter essere decisivo. Ora tocca a lui non indurre Deschamps a preferirgli altri proprio nel momento decisivo del torneo.

