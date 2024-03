I nerazzurri si fanno raggiungere sul pari negli ultimi minuti di gara dopo essere stati in vantaggio ed in controllo per larghi tratti.

L’Inter resta saldamente in vetta alla classifica: il più 14 sul Milan lascia piuttosto tranquilli ma le critiche cominciano ad arrivare anche se in realtà sembrano più relative alla disfatta di Madrid che al match di ieri.

L’analisi

I nerazzurri ieri a San Siro hanno giocato abbastanza bene per circa un’ora, poi la stanchezza riconducibile ai 120 e passa minuti di Madrid si è fatta sentire. La delusione dell’eliminazione invece non ha pesato più di tanto sulla prestazione dei ragazzi di Inzaghi: chiaramente forse inconsciamente la situazione di grande vantaggio di classifica può aver reso la squadra leggermente meno famelica. L’Inter non ha concretizzato quanto prodotto (tanto), annoso problema questo, e poi ha subìto goal in una delle poche offensive degli azzurri.

Yann Sommer

Critiche… ingenerose

Tuttosport definisce l’1-1 di ieri addirittura una seconda beffa dopo quella di Madrid. Il quotidiano specifica che per colpa della rete di Juan Jesus si fa molto difficile battere il record di punti conquistati in Serie A che ammonta a 103 punti; la squadra di Inzaghi può però battere il primato storico dell’Inter, rappresentato dai 97 punti della stagione 2006/07 sotto la guida di Roberto Mancini. Insomma l’annata resta straordinaria, resta da capire quando arriverà la certezza della conquista del Tricolore che porterebbe alla seconda stella.

