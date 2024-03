I nerazzurri cambieranno ancora una volta tanto nel reparto offensivo: in vista della prossima stagione solo 2 elementi sono considerati intoccabili.

L’Inter è proiettata verso la conquista della seconda stella ma i dirigenti faranno tesoro di alcuni piccoli errori per cercare di non ripeterli in futuro. Il riferimento è al reparto offensivo: chiaramente va considerato che il lavoro di Marotta e Ausilio la scorsa è stato encomiabile e che le risorse da investire erano quelle che erano. Quest’ultimo varrà anche per il futuro ma qualcosina in più lo si potrà fare.

La situazione

La prossima stagione le partite saranno sensibilmente di più: c’è il nuovo format della Champions League ed il nuovo Mondiale per Club; quest’ultimo sarà un vero e proprio torneo che si terrà in estate, dopo la fine del campionato. L’Inter quindi vuole avere 5 attaccanti in organico ed al momento i sicuri sono 3: Lautaro Martinez, Thuram e Taremi. In bilico c’è Arnautovic che ha il contratto fino al 2025 ma anche una brutta tendenza ad infortunarsi; molto difficile un rinnovo di Sanchez, potrebbe restare in Prima Squadra Valentin Carboni.

Ciro Immobile

L’opportunità

Tuttosport sostiene che tra gli obiettivi è spuntato il nome di Ciro Immobile visto che la sua avventura alla Lazio, ricca di goal, sembra ai titoli di coda. Secondo il quotidiano piemontese c’è stato un contatto diretto col suo agente la settimana scorsa quando i nerazzurri erano a Madrid per l’ottavo di finale di ritorno. Inzaghi lo accoglierebbe a braccia aperte nonostante i 34 anni appena compiuti. Gudmundsson del Genoa al momento pare solo una suggestione, più che altro per il prezzo che sembra già molto elevato.

