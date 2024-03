Durante il big match di ieri il gioco è stato fermo per diverso tempo e si è visto il brasiliano parlare con l’arbitro a lungo.

Inter-Napoli di ieri sera ha chiuso la giornata di Serie A numero 29: ora c’è la pausa per gli incontri delle nazionali ma le polemiche non si placano. In questo caso gli episodi arbitrali c’entrano poco anche se per la verità c’è qualche dubbio sul corner da cui è scaturito il pari degli azzurri.

Il caso

Intorno al quarto d’ora della ripresa si vede Juan Jesus parlare a lungo con l’arbitro di un diverbio avuto con Francesco Acerbi: brulicano in rete i video dell’accaduto ma al momento non ci sono certezze di quanto accaduto. L’italiano pare aver esagerato con le parole verso il brasiliano, in alcuni video pare leggersi un labiale di quest’ultimo che intima all’arbitro “Mi ha detto ‘sei un n…o“. Il direttore di gara non ha preso provvedimenti ed il difensore brasiliano a fine gara nelle classiche interviste di rito sosteneva che Acerbi aveva chiesto scusa.

Francesco Acerbi

L’avviso

Se ne è parlato anche alla Domenica Sportiva dove il giornalista Alberto Rimedio ha parlato delle possibili gravissime conseguenze che potrebbe avere il brutto episodio. “Acerbi-Juan Jesus? Si rischiano quasi dieci giornate quando si tratta di cose del genere. Si rischia anche a livello di nazionali, la federazione non può accettare un calciatore se è davvero successo questo. Acerbi ha una storia personale molto particolare, si resta delusi se ha fatto ciò. Possiamo capire l’adrenalina, ma in campo non devono succedere queste cose. Se dovesse essere così, giusto una squalifica che si prolunghi anche sulla Nazionale. Un insulto razzista non è giustificabile. Mi domando… all’interno del gruppo Inter, giocatori come Thuram ad esempio, come ci si comporta poi nei confronti dello stesso Acerbi“.

