Inter, filo diretto con l’Udinese: le ultime su Samardzic e Beto, obiettivi dei nerazzurri

Sembrano essere collegate da un filo Inter ed Udinese, che potrebbero presto chiudere per il passaggio di Samardzic in nerazzurro e Giovanni Fabbian in Friuli.

Come si legge sul Messaggero Veneto, lunedì sono attese le firme del serbo con i nerazzurri e, contestualmente, quelle di Giovanni Fabbian con il club friulano, mentre per Beto ci sarebbe stata una telefonata nelle ultime ore, visto il probabile approdo di Scamacca all’Atalanta.

L’articolo Inter, filo diretto con l’Udinese: le ultime su Samardzic e Beto proviene da Inter News 24.

