Calciomercato Milan, in uscita dai rossoneri c’è Ballo Touré: potrebbe andare in Bundesliga, dove lo cerca il Werder Brema

Ballo-Toure resta in uscita nel calciomercato del Milan. Come riportato dai giornali tedeschi, in queste ore sta prendendo quota la pista che porta al Werder Brema.

I tedeschi sarebbero pronti a formalizzare l’affare a titolo definitivo a fronte di un esborso pari a 3.5 milioni di euro. Sono ore calde.

