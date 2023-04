Inter-Fiorentina, Correa in coppia con Lukaku. Panchina per Lautaro, tornato mercoledì notte dall’Argentina

Correa ha vinto il ballottaggio con Lautaro e giocherà al fianco di Lukaku nel match contro la Fiorentina. Per il Tucu, che durante la sosta si è allenato ad Appiano, sarà una grande occasione per lanciare un segnale dopo le tante delusioni accumulate, anche a causa degli infortuni, in questa sua prima stagione e mezzo (abbondante) a Milano.

Il Toro andrà in panchina perché è rientrato dall’Argentina mercoledì sera e perché nei giorni con la Seleccion, complice il clima di festa, non ha potuto allenarsi con il massimo dell’intensità. Con Dzeko che ha superato da poco la lombalgia, dunque, Inzaghi darà spazio al turn over. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

