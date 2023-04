Fiorentina, Jovic non convocato. Spazio a Sottil in attacco contro l’Inter nel match di questo pomeriggio a San Siro

Italiano potrebbe optare per qualche modifica di formazione in vista della gara contro l’Inter. La novità più importante potrebbe essere l’inserimento di Sottil in attacco, vista anche l’indisponibilità di Jovic, a fianco di Cabral e Ikoné.

L’articolo Fiorentina, Jovic indisponibile. Spazio a Sottil in attacco contro l’Inter proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG