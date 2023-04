Onana, anche lo United si iscrive alla corsa per il portiere camerunese. Ten Hag rivuole il suo pupillo a Manchester

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, anche il Manchester United è ulle tracce di Onana su indicazione di ten Hag: il tecnico ha dato il via libera al rinnovo di de Gea, tuttora a scadenza, ma quella firma non sarà il freno all’arrivo di un nuovo portiere per aumentare il livello dei titolari.

L’ex Ajax vorrebbe proprio il portiere che aveva lanciato e plasmato in Olanda. Molto dipenderà dall’offerta e dal progetto prospettati a Onana, che attualmente percepisce 3 milioni nell’Inter.

L’articolo Onana, anche lo United si iscrive alla corsa. Ten Hag rivuole il suo pupillo a Manchester proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG