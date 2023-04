Inter, Lukaku scherza con la dirigenza: Vedrete che alla fine resterò». Questo il retroscena raccontato dalla Gazzetta dello Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, “Vedrete che alla fine resterò”, queste le parole di Lukaku scherzando con i dirigenti dell’Inter e pure con chi frequenta quotidianamente il centro sportivo, ha utilizzato per scommettere su se stesso.

Lukaku vuole convincere l’Inter a tentare il rinnovo del prestito dal Chelsea, spettatore interessato della vicenda. Lukaku sente di aver chiuso per sempre l’esperienza con i Blues. Di più: sente di non aver più niente a che fare con la Premier League, torneo nel quale non vuole tornare.

L’articolo Inter, Lukaku scherza con la dirigenza: «Vedrete che alla fine resterò» proviene da Inter News 24.

