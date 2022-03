Questa sera a San Siro scendono in campo i nerazzurri contro gli uomini di Italiano.

Inter-Fiorentina, in programma sabato 19 marzo alle ore 18:00 sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l’app di DAZN su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet tramite app. Una gara fondamentale per la rincorsa dei nerazzurri in campionato. Al momento il Milan guida la classifica con tre punti di vantaggio sul Napoli.

Un’altra gara da non sbagliare per l’Inter, che schiera dal 1′ Lautaro Martinez e Dzeko. Dietro D’Ambrosio sostituisce l’infortunato De Vrij, con Skriniar al centro della difesa. Calhanoglu con compiti di regia e al suo fianco Barella e Vidal. Tra i padroni di casa, orfani di Brozovic, diffidati Bastoni e Lautaro.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG