L’ex attaccante dell’Udinese si sbilancia e vede favorita la squadra azzurra.

Totò Di Natale vede azzurro. Potrebbe essere l’anno decisivo per lo scudetto del Napoli. La città sogna uno storico trionfo. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport. “Il campionato è equilibratissimo e possono succedere ancora tante cose. Ma Spalletti sta facendo cose eccezionali. Quando mancavano diversi giocatori si è inventato soluzioni vincenti. Del resto io lo conosco molto bene e so che è fra i migliori tecnici che ci sono in giro”.

Questo sarà un sabato da scudetto. Napoli, Inter e Milan, tutte in campo, per la lotta per la vetta della classifica. Il covid e gli infortuni hanno frenato la corsa degli uomini di Spalletti ma la classifica dice che Insigne e compagni hanno le loro chance per la vittoria finale.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG