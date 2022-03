I nerazzurri vogliono vincere ancora: ecco le parole dell’ad sport Beppe Marotta.

L’Inter non intende rallentare il passo contro la Fiorentina. Intervenuto alla Rcs Academy nella sede del Corriere della Sera per una lezione davanti a un nutrito gruppo di studenti del Master in Management dello sport, l’a.d. nerazzurro Beppe Marotta ha risposto alle domande dei ragazzi, sottolineando come “il momento di involuzione non pregiudica gli obiettivi: restano la vittoria di campionato e Coppa Italia”.

Curva Nord Inter

La linea della società è cambiata rispetto a inizio stagione. Perdere questo campionato sarebbe grave per come si era comportata la macchina di Inzaghi e per il valore delle avversarie. Nulla è ancora perso ma serve un filotto di vittorie. Un messaggio prima di tutto per se stessi prima che per il campionato.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG