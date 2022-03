L’ex tecnico del Torino vede i rossoneri davanti a Napoli e Inter nella corsa al titolo.

Una lotta a tre e una favorita. Esistono due correnti di pensiero in questo momento. Alcuni indicano la Serie A come un campionato equilibrato, altri conoscono la favorita per lo scudetto. Walter Novellino, allenatore della Juve Stabia, ai microfoni di Radio Deejay dice la sua sulla corsa per il titolo in Serie A.

“Lo Scudetto lo vince il Milan: Ibra e Giroud sono fantastici, stanno aiutando i giovani a fare le giocate, basti pensare al rendimento di Leao. C’è anche l’Inter, ma ora è in difficoltà”. I rossoneri giocheranno questa sera a Cagliari per confermare il momento positivo e il primato. Il Napoli è a soli tre punti di distacco in classifica.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG