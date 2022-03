Il giornalista non dimentica la cavalcata dell’Inter fino al termine del girone d’andata. Ecco le sue parole.

Sandro Piccinini, intervenuto negli studi di Sky Sport, si è espresso così sulla posizione di Simone Inzaghi, al centro delle critiche dopo il pareggio contro la Fiorentina. “Domani ci saranno tante critiche su Inzaghi a cui io non mi associo, non è che possiamo annullare tutto quello che ha fatto nel girone d’andata. In questo momento c’è ansia e stanchezza, ma non dobbiamo dimenticarci le partite giocate ad alto livello contro il Liverpool.

A livello di gamba non vedo grossi problemi, il problema credo sia più a livello psicologico. E l’assenza di Brozovic non è marginale. Due mesi fa Inzaghi aveva chiuso il campionato e quello era un merito del tecnico, quindi non è giusto dargli tutte le colpe adesso”.

