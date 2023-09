Massimo Marianella commenta la vittoria dell’Inter contro la Fiorentina per 4-0: le parole del giornalista sul club

Dagli studi di Sky Sport, Massimo Marianella dice la sua sulla vittoria dell’Inter nella terza giornata di campionato con la Fiorentina. Viene preso in esame anche il mercato nerazzurro:

LE PAROLE- «Quella di Simone Inzaghi è la squadra più forte del nostro campionato. È uscita rinforzata dal mercato, per me ci guadagna dal cambio Sommer-Onana, è una mia idea. Ci guadagnava anche senza il discorso economico.

Frattesi è un giocatore importantissimo, Thuram ieri ha fatto quel gol… sarà una punta di fatica, Lautaro è tra i più forti del pianeta come 9. L’Inter ha fatto una grande impressione dopo un bel mercato. E comanda Milano, perché il Milan ha messo in vetrina un grande Pioli e ha iniziato alla grandissima. L’Inter comunque esce rafforzata dalla scorsa stagione, avrebbe anche meritato di vincere la Champions League per me».

L'articolo Inter-Fiorentina, Marianella: «La squadra guadagna dal cambio Onana-Sommer» proviene da Inter News 24.

