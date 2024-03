Inter forte come quella del Triplete? Zanetti si sbilancia così: le parole del capitano e dell’attuale vicepresidente dei nerazzurri

Da settimane l’Inter di Simone Inzaghi, in fuga per lo scudetto e ancora in corsa per la Champions League, viene paragonata dai tifosi allea squadre del passato, considerandola per alcuni aspetti anche migliore rispetto a quella del Triplete con Mourinho. A rispondere sul tema è Javier Zanetti.

SE VEDO QUALCOSA DELL’INTER DEL TRIPLETE IN QUESTA? – «Difficile fare paragoni, di sicuro questa Inter diverte, si vede che si trovano molto bene. E’ un piacere enorme vedere giocare questi ragazzi, come vicepresidente e tifoso, vedo un’Inter molto forte come quella del Triplete».

L’INTERVISTA COMPLETA A ZANETTI.

