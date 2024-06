Il centrocampista è sempre stato elogiato per non essersi lamentato nonostante lo scarso minutaggio in nerazzurro ma ieri l’agente ne ha parlato nella sede nerazzurra.

Davide Frattesi ha vissuto una prima stagione all’Inter non da titolare: anzi per la verità l’ex Sassuolo ha più presenze dal primo minuto in nazionale che in nerazzurro.

L’incontro

Ieri è avvenuto un faccia a faccia tra Beppe Riso, agente di Frattesi, e la dirigenza dell’Inter: si è parlato a detta di tutti gli addetti ai lavori del ruolo del giocatore nella squadra guidata da Inzaghi. Dalle dichiarazioni rilasciate dallo stesso Riso, emerge chiaramente che non vi è stata alcuna discussione su possibili trasferimenti; sono però emersi timori legati al futuro di del centrocampista. Sembrerebbe che il giocatore non sia disposto ad accettare un’altra stagione ai margini della rosa; lo riporta il Corriere dello Sport.

Davide Frattesi

Il Ruolo di Frattesi e i Possibili Sviluppi

Il cuore della questione risiede nella collocazione tattica di Frattesi all’interno dello schema di gioco dell’Inter. L’arrivo di Zielinski potrebbe ridurre ancor di più il suo minutaggio nella prossima stagione: il polacco si giocherebbe il posto con Mkhitaryan mentre l’ex Sassuolo sarebbe il rincalzo principalmente di Barella, uno quasi irrinunciabile per Inzaghi. Ci si interroga quindi sulle prossime mosse delle parti in causa: al momento non sono segnalate offerte concrete per il giocatore. L’Inter non pensa minimamente a privarsi di Frattesi ma dall’altro lato la sua insoddisfazione lo sta portando a una riflessione più ampia sul futuro.

