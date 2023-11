L’allenatore del Frosinone, Eusebio Di Francesco, è pronto a sorprendere Simone Inzaghi per la formazione che schiererà contro l’Inter

Eusebio Di Francesco pensa a come sorprendere Simone Inzaghi con la formazione che schiererà stasera per Inter-Frosinone. Il tecnico dei ciociari pensa ad un cambio tattico, come riferisce il Corriere dello Sport.

Il classico 4-3-3, per l’occasione potrebbe trasformarsi in un 3-4-3. Di seguito i calciatori che dovrebbe schierare: «Lirola, Okoli e uno tra Monterisi o Romagnoli. Passando alla linea mediana, nessun dubbio sulla scelta dei due centrali che saranno Barrenechea e Mazzitelli. Sulla fascia destra, quindi, dovrebbe agire Oyono e a sinistra Marchizza. In questo caso, rispetto all’ultima partita vinta allo “Stirpe” contro l’Empoli, la novità di modulo porterebbe all’esclusione di Reinier e all’innesto del nazionale del Gabon. Scontata, invece, la scelta di schierare in avanti il tridente. Sia nel caso di difesa a tre che di difesa a quattro. A comporlo potrebbero essere gli stessi “ragazzini terribili” di lunedì sera. Vale a dire Soulé che agirà sulla fascia destra, Cuni nel ruolo di punta centrale e Ibrahimovic a sinistra».

