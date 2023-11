Inter Frosinone ha visto come protagonista, ovviamente, Federico Dimarco: vinto il premio come Man Of The Match della serata

Non poteva essere altrimenti vista la gara di ieri sera giocata e vinta dall’Inter di Simone Inzaghi: l’esterno sinistro nerazzurro Federico Dimarco, autore di un goal straordinario da centrocampo, ha vinto il premio Man Of The Match della gara contro il Frosinone.

Ecco il post che gli ha dedicato la società nerazzurra.

L’articolo Inter Frosinone, Dimarco vince il premio Man Of The Match proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG