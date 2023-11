Domenica sera la sfida tra Inter e Frosinone valevole per il dodicesimo turno di Serie A: ecco quanti tifosi ciociari saranno a San Siro

Grande attesa per Inter-Frosinone, match valevole per la dodicesima giornata di Serie A, in programma per domenica 12 novembre alle ore 20:45. A San Siro non saranno tantissimi i tifosi ciociari.

Come riferisce Tuttofrosinone.com, ad oggi sono stati venduti solamente 241 biglietti.

L’articolo Inter Frosinone: ecco il numero dei tifosi ospiti attesi a San Siro proviene da Inter News 24.

