Andrea Toldo, attaccante del Padova e figlio dell’ex portiere dell’Inter Francesco, si è raccontato così: le sue parole

Intervenuto in conferenza stampa, Andrea Toldo, attaccante del Padova si è raccontato così. Queste le parole del figlio di Francesco, ex portiere dell’Inter, riportate da Trivenetogoal.it.

SUL PADRE – «Mio padre per me è un idolo, a lui non piace parlare di me nelle interviste, perché vuole lasciarmi il giusto spazio. Lui aveva un altro ruolo e questa è una cosa favorevole per me, perché ho meno pressioni. I suoi consigli sono: divertirsi e impegnarsi sempre. Fare l’attaccante mi piace molto perché è un ruolo da leader. Dove devo migliore? Sono mancino e vorrei saper usare meglio anche il piede destro. Mi piace molto Lautaro».

SULL’ESORDIO – «È stata una grossa emozione entrare in campo con la prima squadra, avevo tanta voglia di debuttare e fare bene. Ho iniziato in una squadra parrocchiale di Milano e poi mi sono trasferito alla Pro Sesto. Lo scorso anno ho fatto sei mesi al Vicenza e quest’anno sono arrivato al Padova, luogo in cui sono subito trovato benissimo».

L’articolo Toldo jr.: «Mi piace molto Lautaro, mio padre un idolo, mi ha consigliato di…» proviene da Inter News 24.

