Inter Frosinone, le parole di Inzaghi in conferenza stampa dopo la vittoria dei nerazzurri sui gialloblu.

Cosi Simone Inzaghi nella conferenza stampa post Inter Frosinone.

MARGINI CRESCITA INTER «Queste sei partite da sosta a sosta le abbiamo fatto nel migliore dei modi, giocando bene. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo dal 13 luglio, ho un grande gruppo che deve continuare a migliorare. Quanto ai recuperi, sappiamo che per Pavard ci vorrà tempo, per Cuadrado dobbiamo vedere come reagisce, mentre Asllani tornerà dopo la sosta. Dovremo recuperare i giocatori per le rotazioni»

SPIRITO DEL GRUPPO- «La concentrazione e la voglia di stare insieme. E’ un bellissimo gruppo che accetta con serenità le scelte mie e dello staff. Stanno bene insieme, devono continuare come fatto in queste ultime sei partite. Abbiamo visto altre squadre perdere punti prima della sosta, noi oggi abbiamo trovato un Frosinone che ci ha creato delle difficoltà»

JUVE INTER VALE LO SCUDETTO? «No, è sola la tredicesima partita, un terzo del campionato: sarà una gara importante perché rappresenta tanto per l’ambiente. Dopo la sosta si incontreranno le prime sei in classifica»

PAROLE DI MAROTTA SU SCUDETTO- «Io ascolto quello che dicono, Marotta ha più esperienza di tutti. Io auguro alla mia squadra di fare più partite possibile, poi il tempo e il campo dirà chi andrà più lontano. Sappiamo che ci saranno difficoltà per tutti, dovremo essere bravi insieme in queste situazioni»

ACERBI E DARMIAN- «Sì, hanno fatto un ottima gara ma parlare di singoli è riduttivo. Stanno facendo tutti bene, da chi gioca di più a chi gioca meno. I subentrati sono stati importanti, dobbiamo proseguire così. Scudetto? Noi siamo primi, la Juve è seconda, siamo le due squadre che hanno fatto meglio. E’ presto per fare bilanci, è ancora lunghissima»

