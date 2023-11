Henrikh Mkhitaryan ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria conquistata dall’Inter contro il Frosinone: le parole

Ai microfoni di DAZN, parla così Henrikh Mkhitaryan al termine di Inter-Frosinone, vinta dai nerazzurri per 2-0.

ASSIST AL GOL DI DIMARCO – «Ero contentissimo per il gol, non per il mio assist. Quello che conta è che la palla sia entrata in rete».

JUVE- «Sarà una partita importante per entrambe le squadre, ma dobbiamo concentrarci sul nostro gioco e su come far loro male. Sarà un match per il primo posto. Non sta a me dire in cosa sono bravi loro, so in cosa siamo bravi noi».

GRUPPO UNITO– «Dall’inizio della stagione la continuità dell’anno scorso ci ha aiutato. Siamo cresciuti con l’esperienza, in fase tattica sia offensiva che difensiva. Sappiamo che ogni partita è difficile, ma facciamo vedere che siamo sereni. I nuovi ci danno una grande mano. Dimarco non ci offrirà da bere! (ride) Ma per noi è normale, giochiamo l’uno per l’altro».

L’articolo Mkhitaryan a DAZN: «In cosa è brava la Juve? Io guardo solo a noi» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG