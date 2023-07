Fabio Galante, ex difensore dell’Inter, ha così parlato del caso Lukaku e del mancato ritorno del belga

Fabio Galante si è espresso così, ai microfoni di TMW Radio, sul comportamento di Romelu Lukaku e della trattativa saltata per il ritorno all’Inter.

LE PAROLE – «Non mi aspettavo questo epilogo per la vicenda Lukaku. Ci sono rimasto male perchè l’Inter ha fatto di tutto per tenerlo, ora e anche negli anni scorsi. Non so il motivo di questo suo atteggiamento, è un giocatore forte che ha dato tanto ma anche i nerazzurri hanno dato tanto a lui. C’è tristezza perché non è un ragazzino, ma si riparte».

