Andrea Sottil, tecnico dell’Udinese, parla direttamente dal ritiro della formazione friulana: ecco che cosa ha detto

Andrea Sottil, tecnico dell’Udinese, ha parlato così dal ritiro dei friulani. Le dichiarazioni riportate da Sky Sport.

PREPARAZIONE – «L’anno scorso c’è stata la grande emozione del ritorno in una piazza e in una società che conoscevo da tanto. Oltre al discorso relativo al ritorno in Serie A. Quest’anno c’è sempre la stessa concentrazione e lo stesso entusiasmo, affronterò l’annata in una maniera ancora più lucida, serena e centrata. Credo di poter passare queste caratteristiche anche alla squadra».

SAMARDZIC – «È un giocatore che quest’anno si dovrà consacrare. Ha fatto un grande campionato. Anche lui è un giocatore giovane, un 2002, che secondo me si deve ancora completare, deve ancora migliorare e consolidarsi in alcuni principi, delle situazioni durante la partita- Io credo che gli faccia bene un anno rimanere qui all’Udinese ».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG