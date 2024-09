Il centrocampista sardo, uscito malconcio dal derby perso coi rossoneri, dovrà stare a riposo qualche settimana. Simone Inzaghi dovrà sicuramente cambiare qualcosa al centro nelle prossime partite per via dell’infortunio accorso a Nicolò Barella. Le condizioni del sardo La sosta forzata dell’ex Cagliari apre un’inedita finestra di opportunità per Davide Frattesi. Barella, dopo aver avuto un problema muscolare post-derby, è stato costretto a fermarsi a causa di una lesione al retto femorale della coscia destra. Il termine del suo periodo di convalescenza è previsto per circa un mese: secondo la Gazzetta dello Sport, il rientro è fissato per la ripresa del campionato dopo la pausa, specificatamente per la partita contro la Roma del 20 ottobre. Difficile infatti che venga rischiato per la gara col Torino prima della sosta per le nazionali. Occasione d’oro Davide Frattesi si trova ora di fronte a quella che potrebbe essere definita l’opportunità della sua vita. […]

