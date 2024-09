I nerazzurri hanno conquistato il ventesimo Tricolore della loro storia e per celebrare l’impresa è stato realizzato un film che sta andando molto bene al botteghino. Il film-evento “INTER. Due stelle sul cuore che celebra il ventesimo Scudetto dell’Inter ha segnato un importante traguardo con un’accoglienza calorosa da parte del pubblico. Un successo da record Il film ha dimostrato sin da subito un impatto significativo, con numeri che testimoniano il suo vasto apprezzamento: la pellicola ha raggiunto oltre 80.000 spettatori e incassi che hanno superato il milione di euro in appena una settimana dalla sua uscita. L’entusiasmo del pubblico non si è arrestato, spingendo a un’estensione della programmazione nei cinema italiani. Un viaggio nel cuore nerazzurro “INTER. Due stelle sul cuore” offre un’esperienza immersiva attraverso la quale gli spettatori vengono catapueltati nei momenti più significativi che hanno portato alla vittoria del ventesimo Scudetto. Dal derby decisivo ai luoghi simbolici come […]

Leggi l’articolo completo Inter: grande successo per il film sulla seconda stella, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG