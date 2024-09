A quanto pare i due club milanesi non hanno rinunciato al progetto di WeBuild sono per i costi troppo alti che questo avrebbe avuto. Inter e Milan stanno cercando di delineare il futuro del proprio tempio distaccandosi definitivamente dall’idea di un restyling di San Siro. La loro ambizione si traduce nel desiderio comune di erigere un nuovo stadio: andiamo a vedere i motivi di questa scelta così netta. La decisione Di fronte alla proposta di rinnovamento del Meazza, avanzata dall’azienda WeBuild e appoggiata dal sindaco, Inter e Milan si sono opposte con fermezza. Le ragioni di tale scelta sono da rinvenirsi nella non convenienza economica del progetto di ristrutturazione, che, nonostante le buone intenzioni, implicherebbe una riduzione della capienza durante i lavori. Questo elemento, secondo la Gazzetta dello Sport, è di cruciale importanza per le società, dato il circolo virtuoso di presenze e incassi generati nel corso degli ultimi anni. […]

